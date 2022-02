Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Brand- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Am Mittwoch, den 23. Februar wurde gegen 18.45 Uhr, ein in der Lindenstraße befindlicher Papiercontainer durch bislang Unbekannte in Brand gesteckt. Die Mülltonne brannte hierdurch vollständig ab. Der oder die unbekannten Täter verursachten Schaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0044967/2022) entgegen. (jd)

