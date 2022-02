Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht geklärt

Hörselberg-Hainich/Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Gegen 11.25 Uhr des gestrigen Tages befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines LKW die Hauptstraße in Richtung Reichenbach und musste verkehrsbedingt anhalten. Zu dieser Zeit fuhr ein bis dahin unbekannter Fahrer eines Dacia rückwärts aus einer Einmündung und kollidierte mit dem LKW. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. In der Folge entfernte sich der Fahrer des Dacia pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizeibeamten konnten mit Hilfe von einem Hinweis eines Zeugen, einen 61-Jährigen als Unfallverursacher ausfindig machen. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell