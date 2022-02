Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug-Zeugensuche

Dornheim (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 13.25 Uhr erschienen drei unbekannte männliche Personen mit einem dunklen Transporter auf dem Grundstück einer 71-Jährigen. Die Männer gaben an, Reparaturarbeiten ausführen zu wollen. Obwohl die Frau dies nicht wollte, führten die drei Männer eine Arbeit an einer Dachrinne aus. Für diesen zehnminütigen Arbeitsaufwand forderten die Männer 800 Euro. Die Frau übergab ungefähr 100 Euro und verständigte die Polizei. Die Männer verschwanden in unbekannte Richtung. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, überreichen Sie kein Geld und verständigen Sie umgehend die Polizei. Hinweise zum Fahrzeug oder den Tätern nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0044730/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell