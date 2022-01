Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr/Langenwinkel - Gebäudebrand - Update

Lahr (ots)

Nach ersten Ermittlungen verlief der Brand in dem Einfamilienhaus in der Straße 'Am Scheitgraben' von einem Schopf ausgehend über eine Satteldach und die Gebäudefassade, bevor er auch auf eine Doppelgarage übergriff. Ein in der rechten Garagenhälfte stehendes Auto wurde bei dem Brand völlig zerstört. Gegen 8:30 Uhr konnte das letzte offene Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Zur Höhe des Sachschadens lassen sich noch keine Schätzungen beziffern.

Ursprüngliche Nachricht vom Montag, 17. Januar 2022, 08:00 Uhr

POL-OG: Lahr/Langenwinkel - Gebäudebrand

Lahr In den frühen Morgenstunden ist in einem Einfamilienhaus in der Straße 'Am Scheitgraben' ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer gegen 5:30 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei alarmiert. Nachdem zunächst ein Nebengebäude in Flammen stand, griff das Feuer schnell auf das daneben stehende Einfamilienhaus über. Aktuell ist die Feuerwehr weiter mit der Brandbekämpfung beschäftigt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 100.000 EUR. Die Polizei aus Lahr hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, derzeit kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

