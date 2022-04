POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mehlingen (ots) - Ein Vorfahrtsverstoß war vermutlich die Ursache für einen folgenschweren Verkehrsunfall am Samstagmorgen bei Mehlingen. Eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Personenkraftwagen die L382 von Baalborn in Richtung Sembach und wollte an der Kreuzung nach links auf die L401 abbiegen. Hierbei missachtete die Unfallverursacherin die Vorfahrt eines 70-Jährigen, der mit seinem Auto in Richtung ...

mehr