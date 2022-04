Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter Randalierer

Kaiserslautern (ots)

Mutwilliger Vandalismus und mehrere beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Randalierers, der in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Nordbahnstraße sein Unwesen trieb.

Der bisher unbekannte Täter attackierte offensichtlich grundlos vier am Fahrbahnrand abgestellte Autos und verursachte hierbei einen Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer beobachte in der Nacht von Freitag auf Samstag Auffälliges in der Nordbahnstraße? Hinweise nimmt die sachbearbeitende Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369 2150 oder per Email unter pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.|re

