Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Dreiste Taschendiebe stehlen Handy aus Rucksack

Gießen (ots)

Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Samstagvormittag (5.2.) in der Bahnhofshalle in Gießen eine 44-jährige Frau aus Langgöns.

Beim Telefonieren bestohlen

Während die Frau mit ihrem Mobiltelefon über ihre kabellosen Kopfhörer telefonierte, griffen die Täter zu. Der Bundespolizei sagte die Frau, dass der Empfang plötzlich schlechter geworden wäre. Erst kurz darauf hätte sie den Diebstahl bemerkt und Strafanzeige beim Bundespolizeirevier in Gießen erstattet.

Bei dem Gerät handelte es sich um ein Smartphone der Marke Samsung (S 10). Der entstandene Schaden wird mit rund 1000 Euro angegeben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

