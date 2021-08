POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.08.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: Mit 2,2 Promille und ohne Licht am Steuer

Weil ein 49-Jähriger am Donnerstagabend ohne Beleuchtung durch Tauberbischofsheim fuhr, zog er die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich. Die Polizeibeamten unterzogen den Mann gegen 22 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Würzburger Straße. Während des Gesprächs fiel den Polizisten Alkoholgeruch im Atem des 49-Jährigen auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert in Höhe von circa 2,2 Promille. Infolge musste der Mann die Beamten für eine Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Lauda-Königshofen: 6.000 Euro Sachschaden bei Kollision

Auf einer Kreuzung in Lauda-Königshofen sind am Donnerstagabend zwei Pkw kollidiert. Der 18-Jährige am Steuer eines Daimler befuhr gegen 20 Uhr von der Bahnhofstraße kommend die Goethestraße und wollte nach links in die Josef-Schmitt-Straße einbiegen. Hierbei erkannte er einen von rechts kommenden Daimler zu spät. Bei dem Zusammenstoß erlitt dessen 23-jähriger Fahrer leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von circa 6.000 Euro.

Main-Tauber-Kreis: Post von Betrügern

Zahlreiche Bürger im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn haben in den vergangenen Tagen Post von Betrügern bekommen. Die Personen erhielten Briefe mit dem Briefkopf der nicht existenten "Fordinal Forderungs AG", in dem von den Betroffenen wegen eines angeblich abgeschlossenen Lotterievertrages ein dreistelliger Geldbetrag gefordert wird. Bei diesen Schreiben handelt es sich um die Masche von Betrügern. Die Polizei rät Bürgern solchen unberechtigten Zahlungsaufforderungen nicht nachzukommen. Betroffene, die ebenfalls solche Schreiben erhalten haben oder Geschädigte, die bereits Überweisungen getätigt haben, werden gebeten, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.

