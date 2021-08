Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Heilbronn / Untereisesheim: Unfall im Baustellenbereich

Fünf leicht verletzte Personen und mindestens 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls mit sechs Fahrzeugen. Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, waren die Fahrzeuge, vier Pkw und zwei Transporter, auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Neckarsulm und Heilbronn/Untereisesheim musste ein Auto verkehrsbedingt bremsen, woraufhin ein nachfolgender Wagen auffuhr. Im weiteren Verlauf hielten drei weitere Fahrzeuge direkt dahinter an. Die Person im darauffolgende Fahrzeug erkannte die Situation offenbar zu spät, kollidierte mit dem vorausfahrenden Gefährt und schob diesen auf die zwei davorstehenden Fahrzeuge auf. Drei der fünf verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gefahren. Während der Unfallaufnahme war die linke Fahrspur bis 16 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die Rechte Fahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

