POL-PPWP: Seniorin von Trickdiebinnen bestohlen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine Lagerhalle war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern in Enkenbach-Alsenborn. Zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, verschafften sich die Täter in der Straße "Auf dem Hahn" zunächst gewaltsam Zugang zu der Halle und drangen von dort aus auch in den angrenzenden Verkaufsraum der Firma ein. Hier fanden sie etwas ...

mehr