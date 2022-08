Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Mühlhausen (ots)

Zu einem Unfall, bei dem vier im Kolonnenverkehr befindliche Fahrzeuge beteiligt waren, kam es am Morgen gegen 8.30 Uhr. Das vorausfahrende Auto befuhr die Bundesstraße 249 aus Richtung Eigenrieden kommend in Richtung Mühlhausen. Im Bereich einer Gaststätte beabsichtigte der Fahrzeugführer nach links in einen Feldweg einzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste dieser anhalten. Die beiden ihm folgenden Fahrzeuge erkannten diese Verkehrssituation und kamen zum Stehen. Der Fahrer des vierten Fahrzeugs der Kolonne bemerkte dies zu spät und fuhr auf das dritte Fahrzeug auf. Infolgedessen wurden alle Fahrzeuge aufeinander geschoben. Durch den Zusammenstoß wurden drei Fahrzeuginsassen verletzt. Sie mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Außerdem kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle verbracht werden. Um 10.15 Uhr konnte die Vollsperrung der Bundesstraße wieder aufgehoben werden.

