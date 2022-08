Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Greußen (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 12:24 Uhr kam es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Bundesstraße 4 zwischen Straußfurt und Greußen. Mehrere Kleintransporter, welche es offenbar sehr eilig hatten, überholten trotz Überholverbotes eine Fahrzeugkolonne in Richtung Sondershausen. Das ohnehin schon gefährliche und verkehrswidrige Manöver spitzte sich zu, als am Ende einer Senke der zuletzt fahrende Transporter Renault immer noch im Überholvorgang begriffen war und nun plötzlich ein Lieferfahrzeug der Firma UPS im Gegenverkehr auftauchte. Nach Aussage des bisher bekannten Zeugen musste der UPS-Transporter fast bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu verhindern.

Durch Mitteilung über die Rettungsleitstelle gelang es nun Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser, den verwantwortlichen Fahrzeugführer des Renault-Transporters anzuhalten und zu kontrollieren. Hierbei schlug bei dem Kontrollierten ein Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Cannabisprodukten an. Die Fahrt endete somit an Ort und Stelle. Der Führerschein des 25jährigen wurde beschlagnahmt, weiterhin wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt sowie Anzeige erstattet.

Die Polizei Sondershausen bittet dringend Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu dem UPS-Fahrer geben können, diese bei der u.g. oder nächsten Polizeidienststelle mitzuteilen.

