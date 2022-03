Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Mofa-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 16 Uhr fuhr ein zunächst unbekannter Mofa-Fahrer auf der Seestraße in Richtung Hockenheimer Straße. Im Kreuzungsbereich zur Enderlestraße missachtete der Mofa-Fahrer die Vorfahrt eines 46-jährigen Mercedes-Fahrers, welcher auf dieser Straße in Richtung Karlsruher Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes im Bereich der Frontstoßstange stark beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 3.000 Euro. Im Rahmen der weiteren Unfallermittlungen konnte ein 16-jähriger Mofa-Fahrer ausfindig gemacht werden, welcher als Unfallverursacher in Frage kommt. An seinem Mofa fanden die Ermittlerinnen und Ermittler passende Unfallspuren im Bereich des Auspuffes. Der Schaden am Mofa liegt bei 100 Euro. Durch den Unfall wurden keine Personen verletzt. Der 16-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

