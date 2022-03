Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach

Rhein-Neckar-Kreis: 36-Jährige kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich

Wiesenbach (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr kam eine 36-jährige BMW-Fahrerin auf der B45 zwischen Wiesenbach und Mauer von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Die 36-Jährige war mit überhöhter Geschwindigkeit von Wiesenbach in Richtung Mauer unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in den Grünstreifen geriet. Sie wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

