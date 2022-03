Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Unfall auf B 292 bei Eschelbach; Auto Totalschaden

Sinsheim (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der B 292, zwischen Dühren und Eschelbach ein Verkehrsunfall, bei dem das Fahrzeug eines 29-Jährigen total beschädigt wurde.

Der Mann war in Richtung Eschelbach unterwegs, als er gegen 6.30 Uhr, kurz vor dem Ortseingang von Eschelbach in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet, zunächst nach rechts mit der Leitplanke kollidierte und schließlich nach links über die Gegenfahrbahn in die dortige Leitplanke krachte.

Dabei wurde sein VW total beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigen Kenntnisstand nicht gefährdet.

Der Autofahrer lieb zum Glück unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf über 5.000.- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell