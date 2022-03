Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Schulgebäude - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Weinheim-Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter richteten in der Zeit zwischen Samstag, 26.02.2022 und Montag, 28,.02.2022 Schäden an einer Schule im Weinheimer Ortsteil Sulzbach an. Die Unbekannten stiegen offenbar unter Zuhilfenahme von Mülltonnen und des Blitzableiters auf das Dach des Anbaus der Grundschule in der Goethestraße. Hier zerstörten sie anschließend die Oberlichter und rissen den Blitzschutz aus der Wand. In das Gebäudeinnere waren sie jedoch nicht vorgedrungen.

Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell