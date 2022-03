Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht!

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 3:30 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter in eine Apotheke in der Hauptstraße ein. Der Täter warf nach bisherigem Ermittlungsstand einen großen Stein auf die Schiebetür im Eingangsbereich, wodurch diese stark eingedrückt wurde. Durch die dadurch entstandene Öffnung gelang es dem Unbekannten in die Apotheke einzudringen und Bargeld in Höhe von 100 Euro zu stehlen. Erste Hinweise auf den Täter sowie die Aufzeichnungen der Videoüberwachung werden derzeit ausgewertet. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Hinweise auf die Tat oder den Täter werden telefonisch unter 06222/5709-0 entgegengenommen.

