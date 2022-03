Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Auffahrunfall in der Neckarauer Straße

Mannheim-Almenhof (ots)

Am Montag gegen 14 Uhr fuhr ein 34-jähriger Fiat-Fahrer in der Neckarauer Straße auf den Nissan eines 28-jährigen Mannes auf. In der Folge wurde der Nissan auf den Skoda eines 47-Jährigen geschoben. Alle drei PKW fuhren von der Schwetzingerstadt kommend in Richtung Rhenaniastraße. Der Fiat-Fahrer erkannte zu spät, dass seine Vordermänner verkehrsbedingt abbremsten, wodurch es zum Unfall kam. Die 30-jährige Beifahrerin des Fiats sowie der Mann im Nissan erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden liegt bei 10.000 Euro.

