Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 19. - 20.08.2022

Nordhausen (ots)

Straftaten:

In den Morgenstunden des 19.08.2022 erhielt eine 79jährige Geschädigte aus Asbach-Sickenberg einen sogenannten "Schockanruf". Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und gab an, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich derzeit in Haft befinden würde. Gegen die Zahlung einer Kaution könne diese entlassen werden. Es kam zu keiner Geldzahlung.

Verkehrsgeschehen:

Am 19.08.2022 / gg. 20:20 Uhr meldete ein Zeuge den Fahrzeugführer eines grauen Pkw Audi, der den Parkplatz des LIDL-Marktes in Leinefelde / Birkunger Straße augenscheinlich unter Einfluß von Alkohol befuhr. Eingesetzte Beamte der PI Eichsfeld konnten anhand des Kennzeichens den Fahrer ermitteln. Es handelte sich um einen 43jährigen polnischen Mitbürger aus Leinefelde. Dieser war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab gg. 21:30 Uhr 1,22 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Gegen den Fahrer wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrlaubnis erstattet. Gegen die Fahrzeughalterin wurde ebenfalls Anzeige wegen des Zulassens erstattet.

