POL-KN: (Oberndorf/N, Lkrs. RW) Audi-Cabrio prallt gegen Gebäudewand

Ein Fahrer eines Audi-Cabriolets ist am Dienstagmittag gegen 16 Uhr aus noch ungeklärten Gründen am Obertorplatz nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen und danach gegen eine Wand des "Implaneum" geprallt. Zuvor rammte er noch ein Mercedes-Sprinter mit einer Arbeitsbühne. Der 64-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 66-jährige Fahrer des Spezialfahrzeugs blieb unverletzt. Den Gesamtschaden des Unfalls schätzt die Polizei auf 30.000 EUR. Der Audi musste abgeschleppt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei noch Zeugen. Hinweise an die Polizei bitte unter Telefon 07423 81010.

