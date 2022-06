Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Landkreis Rottweil) Falscher Alarm am Gymnasium

Schramberg (ots)

Wegen eines Brandalarms sind am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Gymnasium in der Berneckstraße ausgerückt. Auch ein Rettungswagen fuhr an die Schule. Bei der Überprüfung des vermeintlichen Brandorts gab es jedoch wieder Qualm noch ein Feuer. Die Feuerwehr lokalisierte einen Brandmelder im ersten Untergeschoss, der den Alarm gab. Weshalb dieser auslöste, ist noch unklar. Die Schramberger Wehr war mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

