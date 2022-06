POL-KR: Einladung zum Pressegespräch: Initiative "Kurve kriegen" - Vertragsunterzeichnung der Kooperationspartner

Krefeld (ots) - Am Samstagmorgen (25. Juni 2022) beobachtete ein 49-jähriger Zeuge aus seinem Büro einen Mann auf dem Tankstellengelände am Fütingsweg. Gegen 6:30 Uhr hantierte dieser an einer Waschbox und dem Münzeinwurf eines Staubsaugers. Kurze Zeit später schlug er die Scheibe des Tankstellenhäuschens ein und kletterte in den Verkaufsraum. Der Zeuge bat ...

mehr