POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mofa-Roller geraubt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Leichtere Verletzungen zog sich ein 31-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Rheinstetten zu. Eine 38-Jährige war kurz nach 00.00 Uhr mit ihrem Pkw auf der Karlsruher Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Jahnstraße achtete sie nicht auf den entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit diesem ...

