POL-KA: (KA) Dettenheim - Brennende Mülltonnen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Diebe entwendeten am Wochenende einen Pkw von dem Gelände eines Autohauses in Oberderdingen. Die unbekannten Täter begaben sich in der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 13.40 Uhr auf das Gelände in der Bachstraße und entwendeten einen weißen Kia Sorenta im Wert von rund 30.000 Euro. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07252 50460 an das Polizeirevier ...

