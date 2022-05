POL-KA: (KA) Karlsruhe - Sechsjähriger von Spielturm gestürzt

Karlsruhe (ots) - Ein 50-jähriger Mann zeigte am Freitag gegen 16 Uhr in einer Straßenbahn in Hagsfeld den Hitlergruß und drohte mit einem Messer in Richtung eines dunkelhäutigen Fahrgastes. Nach derzeitigen Erkenntnisstand stieg der 50-Jährige mit einem Bekannten in Stutensee in die Straßenbahn in Richtung ...

mehr