POL-D: Verkehrsunfall in Bilk - Motorradfahrer fährt auf Pkw auf - 18-jähriger Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 27. April 2022, 18:20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Bilk hat sich ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt, als er auf einen Pkw auffuhr. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 18-Jährige aus Düsseldorf mit seinem Motorrad auf dem Südring in Fahrtrichtung Merowingerstraße unterwegs. Als vor ihm ein 25-jähriger Mann mit seinem VW verkehrsbedingt an der zweiten Ampel im Bereich der Kreuzung Südring/Fleher Straße abbremste, bemerkte der Motorradfahrer dies zu spät und prallte gegen das Heck. Dabei wurde der 18-Jährige so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

