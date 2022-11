POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Öhringen: Ein Verletzter nach Unfall Zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Auto kam es am Mittwochnachmittag auf der Eckartsweilerstraße in Cappel. Der Traktorfahrer wollte gegen 16:30 Uhr über eine Böschung in ein Grundstück einbiegen. Als er in Schrittgeschwindigkeit ausholte, ...

mehr