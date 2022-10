Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung mit Messer - Polizeibeamte nehmen 35-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 52-jähriger Tatverdächtiger verletzte am Sonntagmittag (23.10.2022) bei einer Feier in Altenhagen einen 35-Jähirgen mit einem Messer. Gegen 12.00 Uhr hielten sich die beiden Männer auf einer Party in einem Gebäude in der Sedanstraße auf. Der 35-Jährige sagte den Polizeibeamten später, dass der 52-Jährige neben ihm stand und ein Messer in der Hand hielt. Mit diesem führte er einige Zeit lang unkoordinierte Schwungbewegungen in der Luft durch. Plötzlich führte der Mann die Klinge über den Unterarm des 35-Jährigen und verletzte ihn dabei leicht. Anschließend verließ er den Raum in unbekannte Richtung. Der Verletzte rief den Rettungsdienst hinzu. Den alarmierten Polizeibeamten gelang es, den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen zu ermitteln und ihn in Gewahrsam zu nehmen. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährlichen Körperverletzung gegen ihn ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell