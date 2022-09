POL-DU: Friemersheim: 12-Jährige rennt gegen Auto

Duisburg (ots) - Unbekannte haben am Samstagabend (3. September) gegen 21:30 Uhr Mülltonnen auf einem Schulhof an der Neanderstraße angesteckt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizei Duisburg Telefon: 0203 280 -1041, -1045, ...

