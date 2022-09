POL-DU: Rheinhausen: Polizeieinsatz wegen Auseinandersetzung beim Amateurspiel

Duisburg (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Stapel Holz in der Nacht zu Sonntag (4. September) gegen 4 Uhr in einer Schrebergartenanlage an der Hafenstraße in Brand. Die Flammen beschädigten eine angrenzende Laube. Ein Anwohner hatte das Feuer bemerkt und zunächst versucht, es zu löschen. Dabei verletzte er sich an der Hand. Der 20-Jährige lehnte die Behandlung durch einen Rettungsdienst ab und wollte ...

