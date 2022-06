Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb fällt wiederholt auf

Kaiserslautern (ots)

Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein Ladendieb am Donnerstagvormittag in Kaiserslautern eingehandelt - und dann selbst Anzeige erstattet. Der amtsbekannte 18-Jährige war am Vormittag zum wiederholten Mal in einem Einkaufsmarkt in der Pariser Straße beim Stehlen aufgefallen.

Der Hausdetektiv beobachtete, wie der junge Mann mehrere Päckchen Zigaretten aus der Auslage nahm und in seine Hosentaschen steckte. Anschließend wollte er das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Der aufmerksame Mitarbeiter sprach den "Langfinger" an, hielt ihn fest und verständigte die Polizei.

Weil der 18-Jährige aufgrund früherer Vorfälle bereits ein lebenslanges Hausverbot in dem Markt hat, wird gegen ihn nun wegen Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt. Auch der Verdacht einer Beleidigung wird geprüft.

Bei der Anzeigenaufnahme machte der Täter eine Körperverletzung zu seinem Nachteil geltend. Demnach habe ihn der Sicherheitsmitarbeiter so fest am Arm gepackt, dass er den Arm anschließend nicht mehr bewegen konnte... |cri

