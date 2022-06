Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug: Für angebliches Erbe 10.000 Euro bezahlt

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen eines angeblichen Erbes hat eine 55-Jährige mindestens 10.000 Euro an Betrüger verloren. Die Frau war vor etwa zwei Jahren über ein Soziales Netzwerk von einer Unbekannten kontaktiert worden. Sie behauptete, dass die 55-Jährige per Zufallsprinzip für den Nachlass einer alleinstehenden Dame ausgewählt worden sei. Sie könne 800.000 Euro erben, wenn sie hierfür die Verwaltungskosten und diverse andere Gebühren übernehme. In der Folge überwies die 55-Jährige mindestens 10.000 Euro auf verschiedene Konten. Der Betrug fiel auf, als die Frau von einem angeblichen Notar aufgefordert wurde, ein Konto zu eröffnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

