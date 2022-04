Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frauen im Zug angegriffen

Metzingen/Reutlingen (ots)

Am vergangenen Mittwochnachmittag (27.04.2022) wurden zwei junge Frauen in einem Regionalzug nach Reutlingen durch vier 17 bis 19 Jahre alte Angreiferinnen körperlich attackiert und beleidigt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die beiden 17 und 21 Jahre alten Frauen gegen 16:05 Uhr zunächst vor dem Bahnhof Metzingen mit den vier späteren Beschuldigten in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Hierbei kam es offenbar bereits zu Beleidigungen gegenüber der 17-Jährigen. Die beiden Frauen entfernten sich daraufhin wohl von der Gruppe und begaben sich in einen Zug Richtung Reutlingen. Die vier Beschuldigten, bestehend aus zwei 18-jährigen Frauen mit russischer Staatsangehörigkeit sowie einer 19-jährigen türkischen Staatsangehörigen und einer 17-jährigen Jugendlichen mit albanischer Staatsangehörigkeit, sollen den beiden Geschädigten daraufhin in den Zug gefolgt sein, wo es offenbar zu einer weiteren Streitigkeit kam. Im Laufe dieser Auseinandersetzung sollen die vier Beschuldigten die beiden Frauen dann nochmals beleidigt und schließlich auch körperlich angegriffen haben. Die beiden 17 und 21 Jahre alten Frauen erlitten durch den Vorfall Verletzungen im Kopf- und Halsbereich, sowie am Rücken und den Händen. Einschreitende Fahrgäste konnten die beiden Gruppen wohl nach kurzer Zeit trennen, die Angreiferinnen sollen die Bahn daraufhin beim Halt des Zuges in Reutlingen verlassen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Beleidigung und gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell