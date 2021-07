Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Neuer Termin für Präventionstipps beim Marktbummel am 13.7. in Bad Nauheim

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

"Sicher! Auf Reisen" Präventionstipps beim Marktbummel

Die Urlaubszeit steht kurz bevor. Endlich kann man wieder verreisen! Einfach wieder mal raus! Was für den Bürger der Startschuss in eine entspannte Ferienzeit ist, ist auch das Startsignal für Diebe. Die Langfinger stehen schon bereit, um günstige Gelegenheiten für sich zu nutzen. Ob Einbrecher, Taschen-, Trick- oder Raddiebe...keinem der Ganoven ist man hilflos ausgeliefert. Mit einfachen Maßnahmen kann man ihnen bereits das Leben schwer machen.

Tipps auf dem Wochemarkt

Im Rahmen ihrer Sommerkampagne "Sicher! Auf Reisen" informiert die Kriminalpolizeiliche Beraterin Sylvia Jacob auf dem Wochemarkt in Bad Nauheim. Die Erfahrung der Kriminalhauptkommissarin zeigt: Information schützt!

In Bad Nauheim wollte Sylvia Jacob am Dienstag den 6.7.21 in der Fußgängerzone den Bürgern zur Beratung zur Verfügung stehen. Witterungsbedingt wurde der Termin um eine Woche auf

Dienstag, den 13.7.

verschoben.

Man kann sie zwischen 14 Uhr und 17 Uhr auf dem Wochenmarkt antreffen. Unterstützt wird sie hierbei vom Schutzmann vor Ort Polizeihauptkommissar Bernd Büthe.

Wie kann ich mich vor Dieben schützen? Die erfahrene Kriminalbeamtin wird zu verschiedenen Bereichen Rede und Antwort stehen. Sei es die Frage, wie man sein Heim während der Abwesenheit im Urlaub schützt oder wie man sich auf Reisen vor Taschendieben und Co. schützen kann. Auch Fragen zum Thema Sicherung von Fahrrädern werden bei Bedarf thematisiert.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell