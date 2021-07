Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Für einen erholsamen Urlaub mit dem Camper oder Wohnwagen - Aktion "Safe Holiday"

Friedberg

Butzbach: Wir wollen, dass Sie sicher in den Urlaub und zurück kommen! Deshalb bietet der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in der Wetterau wieder seine beliebte Aktion "Safe Holiday" an. Am Freitag den 16.Juli stehen die Fachleute im Polizeizentrum Roter Lohweg 29 mit Rat und Tat den Besitzern von Wohnwagen und Wohnmobilen zur Verfügung. Hier kann man auf der Waage feststellen, ob man ggf. zu viel eingepackt hat oder noch etwas mehr mitnehmen kann. Auch die Stützlast, die auf die Hängerkupplung drückt, kann geprüft werden. Die Spezialisten beantworten Fragen zur Ladungssicherung und geben allgemeine Tipps für die Fahrt mit dem mobilen Urlaubsheim. Die Aktion findet zwischen 13 Uhr und 18 Uhr statt. Aktuelle Coronaregelungen werden eingehalten. Wer teilnehmen möchte muss sich zwingend zuvor anmelden. Unter der Rufnummer 06033/7043-1418 werden, bis zum Tag vor der Aktion, wochentags zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr Anmeldungen entgegengenommen.

Corina Weisbrod

