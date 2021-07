Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Betrug durch Fake-Shops - Vorsicht beim Online-Shopping

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldung der Polizei in der Wetterau vom 09.07.2021

Betrug durch Fake-Shops - Vorsicht beim Online-Shopping

Eine im Ostkreis lebende Frau ging einem Fake-Shop auf den Leim und überwies für die Ware, die nie ankam, einen dreistelligen Betrag. In der Wetterau gingen in diesem Jahr bereits mehr als 30 Anzeigen solcher Betrügereien ein. Neben Fahrrädern waren es auch Angebote von Kaffeemaschinen, Garten- und Elektrogeräten. Die tatsächlich nicht existenten Internetplattformen, Fake-Shops, sehen täuschend echt aus und sind insbesondere auf den ersten Blick nicht sofort von seriösen Webseiten zu unterscheiden. Es gibt Produktbilder, Beschreibungen, Anschriften, Rufnummern, E-Mail-Adressen, allgemeine Geschäftsbedingungen usw. - alles sieht seriös und professionell aus. Im Ostkreis ging es um eine Waschmaschine. Die Dame bestellte die Maschine und bezahlte per Vorabüberweisung. Erst nachdem die Ware ausblieb, recherchierte sie, versuchte es erfolglos über die Telefonnummer und stieß dann bei weiterem Stöbern im Netz auf den Hinweis, dass es sich um einen Fake-Shop handelt. Wie beschrieben, lässt sich ein Fake-Shop ohne weitere Prüfungen nur schwer als solcher identifizieren. Stutzig hätte die Frau beim Bezahlvorgang werden können, denn trotz der angeblich möglichen sicheren Zahlungsweise z.B. über PayPal ließ der Bestellvorgang dann nur die Bezahlung per Vorkasse und Überweisung auf eine online-Direktbank zu.

Es gibt darüber hinaus weitere Erkennungsmerkmale, die auf einen möglichen Fake-Shop hinweisen. - Die Bezahlung ist nur per Vorkasse möglich, obwohl andere Bezahlmöglichkeiten ohne Funktion aufgeführt werden. - Die URL des Shops weist keine gesicherte Verbindung (https) auf. - Die angebotenen Produkte werden als "echtes Schnäppchen" wahrgenommen, sind extrem günstig. - Die Stückzahl der "Schnäppchen" ist begrenzt oder zeitlich eingeschränkt - Oft fehlt das Impressum oder es ist unvollständig. - Die Kundenbewertungen sind durchgängig positiv. - Kontaktmöglichkeiten fehlen oder sind ohne Funktion. - Der aktuelle Lieferstatus kann nicht abgerufen werden. - Bestell-, Zahlungseingangs- und Versandbestätigungen bleiben aus. - Teileweise machen sich Fake-Shop-Inhaber auch große Onlineplattformen zu Nutze und verlinken von dort auf fremde, tatsächlich existierende Onlineshops. - Die im Impressum angegebene Handelsregisternummer ist nicht existent oder gehört zu einem anderen Unternehmen. Eingetragen sind alle Unternehmen in diesem Register, das unter Handelsregister.de für jedermann einsehbar ist.

Diese Informationen und weitere Hinweise stehen im Internet auf der Seite der Polizei Hessen und der Rubrik Schutz & Sicherheit (https://k.polizei.hessen.de/451804883

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell