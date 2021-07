Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher überrascht - Polizei nimmt Verdächtigen fest und sucht Zeugen in Friedberg + Frauen auf der A5 bedrängt bei Rosbach + LKW-Fahrer bringt Frau in Bedrängnis in Büdingen

Friedberg (ots)

Einbrecher überrascht - Polizei nimmt Verdächtigen fest - Zeugen gesucht! Friedberg: Eine böse Überraschung erlebten Bewohner vom Lutheranlage, als sie nach einem kurzen Spaziergang am Mittwoch (7.7.) in ihre Wohnung zurück kamen. Mit ihrer Rückkehr gegen 10.35 Uhr schreckten sie einen Einbrecher auf, der sofort das Weite suchte. Über ein gekipptes und aufgedrücktes Fenster gelangte dieser offenbar in die Räumlichkeiten. Eine beige Schmuckschatulle mit Ringen und Perlenkette fehlte nach seinem "Besuch". Die alarmierte Polizei nahm die Fahndung nach dem als etwa 35-Jährigen mit hellem Oberteil und heller Hose Beschriebenen auf. In der Wintersteinstraße entdeckten die Gesetzeshüter einen Mann, auf den die Beschreibung in etwa zutraf. Als dieser die Polizisten sah, flüchtete er zu Fuß, konnte jedoch eingeholt, überwältigt und festgenommen werden. Der 61-Jährige aus Bad Hersfeld bestritt die Tat begangen zu haben. In seinen Taschen fanden die festnehmende Polizistin und ihr Kollege Aufbruchwerkzeug. Vom Diebesgut, der Schmuckschatulle, fehlt bislang jede Spur. Der Mann ist der Polizei kein Unbekannter. Er ist schon häufig mit dem Gesetz wegen Eigentums- und Betrugsdelikten in Konflikt geraten. Ob er tatsächlich derjenige ist, der in die Wohnung am Lutherberg einbrach müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Der Auswertung von Spuren und Zeugenaussagen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Die Polizei in Friedberg bittet daher um Hinweise von Zeugen und fragt: Hat jemand am Mittwochvormittag etwas Verdächtiges am Lutheranlage beobachtet? Ist jemand eine Person mit hellem Oberteil und heller Hose in diesem Bereich aufgefallen? Wer kann Hinweise auf den Verbleib der Schmuckschatulle geben? Vor dem Einbruch soll ein Mitarbeiter eines Zirkus an der betroffenen Wohnungstür um Spenden gebeten haben. Ob diese Sammlung in Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist bislang unklar. Die Polizei bittet dennoch um Hinweise von Personen, bei denen am Mittwochvormittag ebenfalls um Spenden für einen Zirkus gebeten wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Frauen auf der Autobahn bedrängt

A5/Rosbach: Eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation in Mittelhessen baten zwei junge Frauen am Montag (5.7.) kurz nach Mitternacht an einer Tankstelle um Hilfe. Die verunsicherten Damen berichteten davon, auf der Autobahn 5 auf ihrem Weg von Frankfurt Richtung Kassel von einem Auto verfolgt worden zu sein. Der Fahrer habe sie mehrfach überholt und sich wieder zurückfallen lassen. Er sei auch dicht aufgefahren. Die beiden versuchten ihn an der Abfahrt Friedberg abzuhängen und verließen die Autobahn. Der Verfolger habe sich aber nicht abschütteln lassen. Die Abfahrt der Frauen sei für ihn überraschend gekommen. Er habe den Frauen nicht folgen können, da er die Abfahrt schon passiert gehabt habe. Über die Auffahrt in Richtung Norden habe er die Autobahn letztlich verlassen und die Verfolgung der jungen Damen fortgesetzt. Nun befände er sich auf der Terrasse eines Schnellrestaurants gegenüber. Die Fahnder begaben sich zu dem Mann, der mit einem Snack die Szenerie beobachtete. Er stellte sich ahnungslos und gab an, gerade seine Freundin angerufen zu haben, damit sie ihn abhole. Er habe nämlich zu viel getrunken. Auf die Frage, wie er ins Fastfood-Restaurant gekommen sei, äußerte er spontan "na mit dem Auto" und deutete dabei auf einen geparkten VW Passat. Aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ließen die Ermittler den 24-jährigen aus Frankfurt ins Röhrchen pusten. Das Atemalkoholmessgerät zeigte knapp 1 Promille an. Er musste die Polizisten mit zur Wache begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Gesetzeshüter sicher. Ob er daneben noch Ärger mit seiner Freundin wegen des Interesses an den beiden jungen Frauen bekam, ist unbekannt. Ihr händigten die Polizisten vor Ort den Fahrzeugschlüssel des Passats aus und klärten sie und den Angetrunkenen darüber auf, dass er bis auf weiteres kein Kraftfahrzeug mehr führen darf. Die Autobahnpolizei Mittelhessen, Tel.: 06033/7043-5010 sucht Zeugen des Vorfalls auf der Autobahn. Sie nimmt Hinweise zum auffälligen Fahrverhalten des grauen VW Passats auf der A5 entgegen.

LKW-Fahrer bringt Frau in Bedrängnis

Büdingen: Angst um ihr Leben hatte eine Frau am Mittwochnachmittag (30.6.) in Düdelsheim nach einem Vorfall im Straßenverkehr. Die 54-Jährige Wetterauerin parkte gegen 15.45 Uhr ihr Fahrzeug gegenüber der Bank in der Hauptstraße. Sie vergewisserte sich, mit einem Blick in den Spiegel, dass sie aussteigen konnte und stellte sich neben ihren PKW. Bevor sie die Straße überquerte sah sie nach rechts und links, ob der Verkehr ein Überqueren zuließe. Von links kam plötzlich ein roter LKW mit offener Ladefläche auf die Frau zugefahren. Eine Möglichkeit von der Stelle zu verschwinden gab es für die 54-jährigte nicht mehr. Sie presste sich an ihr Auto, schrie auf und musste schockiert ertragen, dass der LKW ganz knapp an ihr vorbeirauschte. Tatsächlich verspürte sie Todesangst und dachte, ihr letztes Stündlein habe geschlagen. Der LKW fuhr weiter in Richtung Büdingen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 40 - 45 Jahre alten Mann mit kurzen braunen Haaren und kräftiger Gestalt handeln. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung und sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere der Fahrer des Wagens, der dem LKW folgte, anhielt und die Frau letztlich über die Straße ließ wird gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen. Auch eine Zeugin auf der anderen Straßenseite wird gebeten, sich bei der Polizeistation Büdingen unter o.a. Rufnummer zu melden. Sie hatte die Frau noch gefragt, ob alles okay wäre.

