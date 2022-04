Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter wegen Verspätung bedroht

Stuttgart (ots)

Ein 46-Jähriger hat am gestrigen Dienstag (26.04.2022) den Zugbegleiter eines Fernzuges auf der Fahrt nach Stuttgart aufgrund einer Verspätung bedroht. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der deutsche Staatsangehörige am gestrigen Abend mit dem Intercity aus Frankfurt kommend in Richtung Stuttgart. Kurz vor dem Halt des Zuges am Hauptbahnhof beschwerte er sich offenbar lautstark über die Verspätung des Zuges und soll auch verbal aggressiv gegenüber dem Zugbegleiter aufgetreten sein. Nachdem er den Mitarbeiter der Deutschen Bahn zudem wohl bedrohte, verständigte dieser die Bundespolizei über den Vorfall. Eine alarmierte Streife konnte alle Beteiligten bei Ankunft des Zuges um 19:25 Uhr feststellen. Den in Rheinland-Pfalz wohnhaften Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung.

