Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 37-Jähriger nach Angriff schwer verletzt

Schorndorf (ots)

Ein 25-Jähriger hat am vergangenen Samstag (23.04.2022) einen 37 Jahre alten Mann am Schorndorfer Bahnhof gegen 05:45 Uhr durch Schläge und Tritte schwer verletzt. Bisherigen Informationen zufolge soll es zwischen den beiden Männern am Samstagmorgen zunächst zu einer längeren verbalen Auseinandersetzung am Bahnsteig gekommen sein. Gegen 05:45 Uhr griff der rumänische Staatsangehörige seinen Kontrahenten schließlich offenbar auch körperlich an und schlug diesem mehrfach, wohl auch mit dem Hartschalenkoffer des Geschädigten, gegen den Kopf. Der 37-Jährige verlor hierdurch mehrere Zähne, fiel zu Boden und verlor offenbar auch kurzzeitig das Bewusstsein. Der bereits polizeibekannte 25-Jährige soll daraufhin noch mehrmals mit dem Fuß auf den am Boden Liegenden eingetreten und sich anschließend fluchtartig entfernt haben. Der 37-Jährige erlitt durch den Vorfall schwere Verletzungen im Gesicht und dem Brustbereich und wurde durch alarmierte Einsatzkräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Beschuldigte konnte durch umgehend eingeleitete Ermittlungen wenig später identifiziert werden, gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung.

