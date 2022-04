Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigter gesucht: Bei versuchter Flucht Mann umgerannt

Stuttgart (ots)

Ein 19-Jähriger versuchte sich heute (21.04.2022) zur Mittagszeit am Stuttgarter Hauptbahnhof einer Fahrscheinkontrolle zu entziehen und prallte bei der versuchten Flucht mit einem älteren Herrn zusammen. Gegen 12:45 Uhr am heutigen Donnerstag (21.04.2022) wurde ein 19-jähriger griechischer Staatsangehöriger durch den Prüfdienst der S-Bahn in einer S4, von Marbach in Richtung Schwabstraße fahrend, kontrolliert. Da er wohl keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte, versuchte er beim Halt der Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof zu fliehen und rannte den bisherigen Ermittlungen nach, einen älteren Mann um. Dieser stürzte, stand wieder auf und fuhr noch vor Eintreffen der alarmierten Bundespolizeistreife mit einer S-Bahn davon. Der 19-Jährige konnte noch am Bahnsteig festgehalten und wenig später durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert werden. Der Geschädigte wird beschrieben als ca. 70 Jahre alt und von schlanker Statur. Er soll bekleidet gewesen sein mit einer hellgrünen Jacke, einer blauen Jeans und einem roten Pullover. Er habe weiße Haare und eine Halbglatze. Der gesuchte Mann wird gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

