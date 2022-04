Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiterin beleidigt und bedroht

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Ostermontag (18.04.2022) kurz vor Mitternacht wurde eine Zugbegleiterin der Regionalbahn von Mühlacker nach Stuttgart von vier Frauen wegen Fahrkartenunregelmäßigkeiten beleidigt und bedroht. Gegen 23:50 Uhr verlangte die Zugbegleiterin der Regionalbahn 19635 von den Frauen die Fahrscheine. Dies führte offensichtlich zu Streitigkeiten in deren Verlauf die Zugbegleiterin mehrfach durch die Frauen-Gruppe beleidigt wurde. Bei den Frauen handelte es sich um zwei 15 und 37 Jahre alte, montenegrinische Staatsangehörige, sowie zwei 16 und 34 Jahre alte deutsche Staatsangehörige. Die Frauen stiegen bei Ankunft des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof aus und wollten kurze Zeit später mit einer weiteren Regionalbahn in Richtung Pforzheim fahren, als die Zugbegleiterin ihnen die Weiterfahrt aufgrund der vorangegangenen Beleidigungen untersagte. Die 37-Jährige bedrohte daraufhin die Zugbegleiterin. Alle Beteiligten konnten durch eine Streife der Bundespolizei am Bahnsteig festgestellt werden. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung gegen alle vier Frauen sowie gegen die 37-Jährige wegen des Verdachts der Bedrohung.

