Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jähriger greift Polizisten an

Ludwigsburg / Stuttgart (ots)

Ein 17-Jähriger hat am gestrigen Dienstagmittag (19.04.2022) auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart einen Beamten angegriffen, nachdem er zuvor ohne erforderliches Ticket in einer S-Bahn festgestellt worden war. Der Jugendliche war am gestrigen Mittag gegen 15:00 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S4 von Marbach nach Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe Ludwigsburg durch den Prüfdienst kontrolliert wurde. Da der afghanische Staatsangehörige offenbar weder einen Fahrschein vorzeigen noch sich ausweisen wollte, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streife am Stuttgarter Hauptbahnhof versuchte der in Brandenburg wohnhafte Jugendliche wohl zu fliehen, konnte jedoch durch den Mitarbeiter des Prüfdienstes festgehalten werden, welcher hierbei verletzt wurde. Auf der Dienststelle verhielt sich der 17-Jährige durchgehend aggressiv und trat gegen die Türen der Wache. Als ihn daraufhin ein Bundespolizist beruhigen wollte, schlug der Jugendliche gegen den Arm des Beamten und musste daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden. Bei dem Vorfall wurden weder der Beschuldigte, noch die eingesetzten Streifen verletzt. Die Bundespolizei ermittelt in dem vorliegenden Sachverhalt wegen des Verdachts des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen.

