Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter löst Polizei- und Rettungseinsatz aus

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Dienstagabend (19.04.2022) den Brandmeldealarm durch Drücken des Notknopfes am Haltepunkt Stadtmitte ausgelöst und damit für einen Polizei- und Rettungseinsatz gesorgt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der Unbekannte am gestrigen Abend (19.04.2022) am Haltepunkt Stadtmitte aufgehalten haben. Zur Tatzeit war er mit einer auffälligen blauen Jacke und einer schwarzen Hose mit einem weißen Streifen an der Seite bekleidet. Aus noch zu ermittelnden Gründen betätigte der Mann gegen 22:45 Uhr den Notknopf am S-Bahnsteig und löste damit den Brandmeldealarm für die Station aus. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und Bundespolizei räumten den Bahnsteig, konnten vor Ort jedoch keine Gefährdungslage feststellen. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen ermittelt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell