Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Komplettdiebstahl eines PKW und diverse Einbruchdiebstähle in/aus PKW - Zeugen gesucht!

Neuwied (ots)

In der Nacht von Samstag, 19.03.2022 auf Sonntag, 20.03.2022 kam es auf einem öffentlichen Parkplatz, einem Mitfahrerparkplatz, an der B 42 gegenüber der Firma Becker & Co. bzw. nahe dem Hundeverein Rhein Wied e.V. zu insgesamt 5 Einbruchdiebstählen aus dort geparkten Pkw/Transportern. Ein Fahrzeug wurde anschließend durch den unbekannten Täter entwendet und später in Neuwied-Irlich in der Straße "Auf dem Rohlemer" aufgefunden. Der bislang unbekannte Täter gelangte durch gewaltsames Einschlagen oder Einwerfen der Fensterscheiben ins Fahrzeuginnere.

Zudem kam es in dieser Nacht zu einem Einbruchdiebstahl aus Pkw in der "Monreposstraße" in Höhe der Hausnummer 30 in Neuwied-Segendorf.

Gesucht werden Zeugen, die an diesem Abend oder in der Nacht verdächtige Personen/Fahrzeuge oder verdächtige Wahrnehmungen im Nahbereich der Örtlichkeiten oder dem Auffindeort des Fahrzeugs gemacht haben.

Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell