Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 31-Jähriger leistet heftigen Widerstand

Stuttgart (ots)

Ein 31-Jähriger belästigte am Mittwochmorgen (20.04.2022) aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades mehrere Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof, beleidigte die Einsatzkräfte und leistete Widerstand. Am gestrigen Morgen gegen 05:45 Uhr (20.04.2022) fühlten sich mehrere Reisende durch einen 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen belästigt. Der Mann spuckte umher, schrie laut und war offensichtlich stark alkoholisiert. Einsatzkräfte der Bundespolizei erteilten dem Mann einen Platzverweis, welchem er nicht nachkommen wollte. Stattdessen fing er an, die Beamten zu beleidigen und verhielt sich weiterhin aggressiv und unkooperativ. Auf der Dienststelle leistete der Mann gegenüber den Beamten heftigen Widerstand als er aufgrund seiner 2,6 Promille in Schutzgewahrsam genommen wurde. Nach seiner Ausnüchterung hat der 31-Jährige die Dienststelle wieder verlassen können. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

