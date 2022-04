Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zwei Frauen sexuell belästigt

Reutlingen (ots)

Ein 24-Jähriger fasste am vergangenen Samstagabend (23.04.2022) zwei Frauen am Bahnhof in Reutlingen unvermittelt mit der Hand ans Gesäß. Gegen 23:40 Uhr am vergangenen Samstag (23.04.2022) fasste der 24-jährige afghanische Staatsangehörige am Bahnhof in Reutlingen den beiden 23- und 30-jährigen Frauen wohl unvermittelt mit seiner Hand an deren Gesäß. Die Frauen wählten daraufhin den Notruf. Da alle drei Personen in die Regionalbahn in Richtung Tübingen stiegen, konnte der stark alkoholisierte Beschuldigte sowie die beiden Geschädigten durch die Bundespolizei in Tübingen festgestellt werden. Gegen den 24-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung zum Nachteil der beiden Frauen.

