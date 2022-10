Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub an den Elbershallen - 20-Jähriger muss ins Krankenhaus

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitag, 21.10.2022, wollte ein 20-Jähriger mit seinen Freunden einen Abend in der Diskothek verbringen. Dazu stellten sie ihr Fahrzeug gegen 23:30 Uhr im Parkhaus der Elbershallen ab. Dort sprach ein Unbekannter den Iserlohner an und fragte nach einem 10-Euro-Schein. Als der 20-Jährige verneinte, forderte der Räuber sein Opfer auf, ihm das Geld zu geben und drohte damit, ihn ansonsten mit einer mitgeführten Glasflasche zu schlagen. Als der Iserlohner erneut ablehnte, schlug der Unbekannte ihm ins Gesicht. Der Räuber und eine Personengruppe in seinem Umfeld flüchteten in Richtung Frankfurter Straße. Eine spätere Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Haupttäter wird als zirka 20 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben. Er war schlank und hatte ein südländisches Aussehen. Er war dunkel gekleidet und trug eine Art Tuch als Kopfbedeckung. Das verletzte Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

