POL-HA: Diebstahl aus PKW in Haspe

Hagen (ots)

Am 20.10.2022 um 18.00 Uhr stellte ein 25-Jähriger seinen PKW auf einem Parkplatz an der Kölner Straße ab. Bei seiner Rückkehr zu seinem Auto am 21.10.2022 um 06.30 Uhr stellte er fest, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen war. Aus dem Fahrzeug wurde ein Laptop gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

