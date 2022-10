POL-HA: Motorroller in Boele gestohlen

Hagen (ots) - Eine Polizeistreife hat am 21.10.2022 um 13.00 Uhr einen 40-jährigen Mann mit seinem Fahrzeug am Graf-von-Galen-Ring kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Fahrverbot bestand. Es wurde eine Anzeige erstattet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: ...

