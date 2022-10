POL-HA: E-Scooter Fahrer unter Einfluss von Alkohol und BTM angehalten

Hagen-Mitte (ots) - Kripo-Beamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei nahmen am Donnerstagabend (20.10.2022) in der Innenstadt einen 25-jährigen Mann vorläufig fest, der zuvor Betäubungsmittel an einen Minderjährigen verkauft hatte. Die Beamten führten, gegen 19.00 Uhr, Personenkontrollen am ...

mehr